Pesca illegale tra Lamezia e Gizzeria, sequestrati 15 kg di prodotti ittici – FOTO

LAMEZIA TERME Continua l’attività di contrasto alla pesca illegale portata avanti dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Nella mattinata odierna, nell’ambito delle attività di monitoraggio lungo il litorale compreso tra i comuni di Lamezia Terme e Gizzeria volto alla tutela della filiera ittica, personale appartenente alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, con il supporto dei militari della Delegazione di spiaggia di Amantea e della Delegazione di spiaggia di Nicotera, ha sequestrato diversi attrezzi da pesca utilizzati in maniera illegittima da pescatori non professionali. Per gli illeciti accertati, oltre ai sequestri di 1 rete di tipo sciabica con maglia irregolare (circa 2 mm) utilizzata per cattura di novellame di sarda e 3 reti da posta, sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di € 2.000,00. I militari hanno provveduto altresì al sequestro di circa 15 kg di prodotto ittico vario pescato illegalmente. Le attività di controllo da parte della Guardia Costiera continueranno nei prossimi giorni, sia via terra che via mare, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e per prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare in maniera significativa gli stock ittici.





