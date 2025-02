Puntava laser sui piloti di aerei ed elicotteri in volo: arrestato

il fatto

Nel corso di un’operazione coordinata dal comando compagnia carabinieri di polizia militare per l’aeronautica militare, un uomo di 52 anni di Cagliari è stato identificato e denunciato per aver illuminato con un potente laser verde l’equipaggio di un elicottero della guardia costiera, impegnato in un’operazione nei pressi di Monastir. L’incidente non ha causato pericoli grazie alla presenza di due piloti sull’elicottero, equipaggiato con strumenti anti-accecamento. L’uomo, trovato in possesso di un congegno laser verde, è stato arrestato dopo una rapida identificazione, resa possibile dalla segnalazione tempestiva dell’equipaggio della guardia costiera e dall’intervento dei carabinieri in abiti civili. L’episodio si inserisce in una serie di segnalazioni simili da dicembre 2024 a gennaio 2025, in cui numerosi voli dalla base aerea di Decimomannu sono stati vittime di illuminazioni laser, rischiose per la sicurezza del volo. L’incidente rientra tra i cosiddetti “laser beam incident”, eventi classificati come potenzialmente pericolosi per la sicurezza aerea, in grado di danneggiare la vista del pilota e compromettere la capacità di volo. Il 52enne è stato denunciato alla procura di Cagliari per “attentato alla sicurezza dei trasporti” e “porto illegale di oggetti atti ad offendere”.

