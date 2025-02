Bit 2025, Occhiuto: «Nel 2025 vogliamo accogliere 4 milioni di passeggeri. Investiremo sulla qualità delle strutture»

l’intervista del Corriere della calabria

COSENZA La visita allo stand di Calabria Straordinaria, l’incontro con la ministra del turismo Daniela Santanchè, i sorrisi e gli scatti con tour operator, buyer e imprenditori del turismo calabrese. Il governatore Roberto Occhiuto arriva presto alla Bit Milano, le sensazioni dopo aver visitato lo stand sono assolutamente positive. «È luminoso, pieno di colori come la Calabria. Presenteremo i risultati delle politiche di attrazione turistica portate avanti nei due anni precedenti e a breve gli imprenditori calabresi avranno a disposizione 50 milioni di euro per ammodernare gli alberghi, i B&b, e per dimostrare all’interno della comunità nazionale che la Calabria è straordinaria, non solo per il suo mare ma anche per le montagne, i borghi, la cultura», dice Occhiuto. Il presidente della Regione poi aggiunge: «Ho deciso che non parlerò più delle cose che ancora abbiamo in mente a fare, sulle quali stiamo lavorando, perché stiamo portando a termine tanti progetti, penso – ad esempio – a tutto quello che abbiamo fatto per la montagna calabrese: i cammini, le ciclovie».

La fiducia

Fiducia è la parola chiave per il governatore. La ripete più volte nel corso dell’intervista rilasciata ai nostri microfoni. La fiducia è anche quella degli imprenditori e degli investitori che arrivano in Calabria. Basti pensare alla Zes. «Giosy Romano (commissario Zes Unica) sta facendo un grande lavoro, io lo conosco da tempo perché l’ho voluto come commissario Zes in Calabria, con lui abbiamo un solido rapporto di collaborazione e sono convinto che il 2025 sarà un anno che riserverà ottime notizie anche sul piano della strategia di attrazione degli investimenti».

Il turismo, le priorità

I risultati raggiunti per quanto riguarda il turismo sono confortanti, ma il presidente della Regione Calabria guarda al futuro e fissa gli obiettivi. «Tra le priorità ci sono sicuramente gli investimenti per migliorare la qualità delle strutture alberghiere che la regione può mettere a disposizione attraverso i fondi comunitari ma che deve trovare la sensibilità anche degli imprenditori. Non ci si può aspettare che faccia tutto il pubblico». L’incremento dei voli e l’arrivo di numerosi turisti pone una sfida importante. «Occorre prepararsi ad avere 4 milioni di passeggeri in arrivo in Calabria nel 2025 e questo significa dare moltissimi clienti potenziali alle strutture alberghiere, ai B&b, ma i migliori sforzi di promozione territoriale nel turismo sono quelli che si realizzano attraverso la qualità dell’offerta turistica. Quando i visitatori tornano a casa devono poter dire di aver fatto una bella vacanza nella nostra regione». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato