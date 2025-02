Bit 2025, Santanchè: «La Calabria una terra fortunata, ha tutti gli elementi per crescere nel turismo»

l’intervista

MILANO «La Calabria ha tutti gli elementi per crescere ancora di più nel turismo, soprattutto per quello che riguarda la destagionalizzazione perché è una terra fortunata anche dal punto di vista del clima». Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè che, dopo il taglio inaugurale del Nastro della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo aperta da oggi in FieraMilano Rho, sta visitando i padiglioni dove sono rappresentati i vari territori italiani. Nel suo giro ha incontrato nel padiglione della Regione Calabria il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore regionale Giovanni Calabrese.

Riguardo al lavoro di Occhiuto sul settore turistico in Calabria, Santanché ha affermato: «Abbiamo un presidente che crede nello sviluppo del turismo e sta facendo tutto quello che si può fare. Il turismo è una materia concorrente, quindi dobbiamo lavorare insieme alla Regione perché ci sia sempre più turismo in Calabria. Credo che il presidente Occhiuto abbia visione, abbia strategia e sappia dove vuole portare la Calabria nel settore del turismo». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato