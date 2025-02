Logistica sanitaria, l’Asp di Cosenza cambia. «Stop a migliaia di euro persi per farmaci dispersi o scaduti»

la novità

COSENZA L’Asp di Cosenza, nel 2023, aveva pubblicato una procedura aperta per l’affidamento di un contratto di partenariato pubblico-privato per la gestione e la razionalizzazione della logistica sanitaria integrata. Un bando vinto da Poste Italiane, aggiudicataria di un contratto decennale per lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici delle aziende sanitarie che fanno capo all’Asp di Cosenza. Una gara da oltre 54 milioni di euro. Il progetto, che prevedeva la costruzione di un grande magazzino a Rende, mira a ridurre la spesa sanitaria ed accentrare la gestione di farmaci e dispositivi medici, limitando le scadenze e gli sprechi. «L’idea è stata quella di accentrare tutto il processo in un unico deposito, saranno utilizzate le società Plurima e Poste Italiane per la consegna giornaliera dei farmaci in base al quantitativo necessario e stiamo pensando anche di estendere il servizio fino alla personalizzazione della terapia», dice il direttore sanitario dell’Asp di Cosenza. Il riassetto della logistica sanitaria consentirà «di non avere delle perdite, di evitare gli smarrimenti». I blister dispersi e i farmaci scaduti pesano centinaia di migliaia di euro all’anno.

La gestione

La nuova gestione consentirà una sensibile riduzione degli sprechi e di «tracciare in ogni momento il farmaco e avere un quadro in tempo reale della spesa. Quando oggi l’ufficio ragioneria chiede conto della spesa in farmaci, siamo costretti a sollecitare il resoconto a tutte le farmacie. Adesso, governeremo questa spesa evitando alcuni disservizi che ci sono stati».

I finanziamenti extra fondo regionale

C’è un altro percorso virtuoso intrapreso dall’Asp di Cosenza, sottolineato da Rizzo. «Stiamo utilizzando tutti i finanziamenti extra fondo in arrivo, penso all’ambulatorio di oculistica sociale, l’ambulatorio di odontoiatria sociale che fra poco partirà o gli ambulatori per i soggetti con autismo: tutti finanziati con fondi nazionali che prima non venivano intercettati». Stesso discorso vale per la prevenzione. «Siamo stata l’unica azienda ad avere, per esempio nel caso della lingua blu, i mezzi per la disinfezione degli allevamenti. I nostri mezzi sono stati inviati a Vibo, a Crotone, perché avevamo utilizzato i fondi del piano regionale della prevenzione per fare programmazione».(f.benincasa@corrierecal.it)

