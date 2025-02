Un bando per migliorare le strutture ricettive in Calabria, Occhiuto: «50 milioni di euro» – VIDEO

l’investimento

CATANZARO Un bando per migliorare hotel, b&b e strutture ricettive in Calabria. Lo ha annunciato in un video pubblicato sui social il presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Record di passeggeri nel 2024 nei nostri aeroporti grazie agli investimenti della Regione, però – afferma Occhiuto – quando arrivano i turisti devono stare in strutture alberghiere che siano degne della bellezza della Calabria. Abbiamo deciso di investire 50 milioni di euro per dare agli imprenditori turistici, quelli che vogliono fare un albergo, quelli che hanno alberghi, a quelli che hanno b&b e case vacanze, la possibilità di ristrutturarle per migliorare la qualità dell’offerta alberghiera calabrese. Scaricate il bando e dimostrate quanto sono bravi gli imprenditori calabresi».

