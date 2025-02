Anche Ranieri ai funerali di Pellizzaro. Fu suo compagno di squadra a Catanzaro

le esequie

BRESCIA Anche l’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha partecipato a Brescia ai funerali di Giorgio Pellizzaro, ex portiere e poi preparatore scomparso domenica scorsa a 77anni. Ranieri è stato compagno di squadra di Pellizzaro a Catanzaro e poi lo ha avuto come collaboratore in panchina. Presenti anche altri esponenti del mondo del calcio tra cui Gianni De Biasi e Giovanni Sartori. Sulla bara le maglie della Sampdoria dove Pellizzaro ha lavorato e del Brescia, oltre a quelle storiche indossate in carriera dal giocatore.

