Camera di Commercio di Cosenza, eletta la nuova giunta – I NOMI

COSENZA Nel corso della prima riunione del 2025, il Consiglio camerale ha eletto tra i suoi componenti i membri della nuova Giunta della Camera di Commercio, presieduta dal presidente Klaus Algieri. A seguito delle procedure di voto, sono stati eletti Mario Ambrogio, in rappresentanza dell’agricoltura (Coldiretti); Francesco Citino, in rappresentanza dell’artigianato (Cna); Luigi Nola, in rappresentanza dell’industria (Confindustria); Giovanna Oliverio, in rappresentanza del commercio (Confcommercio); Giuseppe Politano, in rappresentanza dei servizi alle imprese (Confcommercio); Maria Santagada, in rappresentanza dei servizi alle imprese (Confcommercio); Roberto Matragrano, in rappresentanza dell’artigianato (Confartigianato).

Il presidente Klaus Algieri ha espresso le sue congratulazioni ai neoeletti, augurando loro buon lavoro e sottolineando l’importanza di un’azione sinergica per la crescita economica locale. «Perseguiamo obiettivi comuni – ha dichiarato Algieri – attraverso un maggiore coordinamento, cooperazione e una visione strategica condivisa. La nuova Giunta lavorerà per rafforzare il tessuto imprenditoriale, promuovere l’innovazione e affrontare le sfide economiche con determinazione e responsabilità ma, soprattutto, dando ascolto a quello che le imprese ci chiedono, perché solo nel loro interesse trova senso la nostra missione istituzionale di ente guidato da imprese».

«L’obiettivo – prosegue il presidente Algieri – continua ad essere quello di favorire un dialogo costante tra tutte le forze produttive e istituzionali del territorio, a partire proprio dalle Associazioni di categoria, sviluppando azioni che possano generare crescita sostenibile e valorizzare le nostre eccellenze, anche attraverso una rappresentanza attiva a livello nazionale in grado, oggi, di esprimere una voce di peso nelle decisioni che si propongono di ridisegnare le politiche di sviluppo economico e il futuro stesso dell’intero sistema camerale italiano».

