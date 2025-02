Catanzaro, viene sfrattato da casa e minaccia un gesto estremo, salvato dalla polizia

il fatto

CATANZARO La Polizia di Stato salva un uomo, destinatario di un provvedimento di sfratto dalla propria abitazione, dal compiere un gesto estremo. È accaduto questa mattina a Catanzaro, in un palazzo nella zona nord della città. Ad allertare le pattuglie, due ufficiali giudiziari incaricati dell’esecuzione dello sfratto i quali, una volta sul posto, hanno trovato l’uomo, di 68, anni, munito di un accendino e di una tanica di benzina, in parte già versata sul pavimento. Sul posto sono immediatamente giunte due Volanti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Mentre gli operatori di una Volante hanno avviato un delicato dialogo con l’uomo per calmarlo e dissuaderlo, gli agenti della seconda Volante sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione attraverso una finestra sul retro, bloccando e mettendo in sicurezza l’uomo prima che potesse compiere il tragico gesto. Inoltre, d’intesa con i vigili del fuoco e contestualmente al loro intervento, sono stati attivati ​​gli idranti, per scongiurare che l’uomo, mediante l’accendino, appiccasse l’incendio. Il 68enne è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. In casa non erano presenti altre persone. Alla fine dell’intervento i poliziotti, sporchi di benzina, sono andati a cambiarsi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato