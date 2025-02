“Dulbecco”, Occhiuto: «Dall’Umg mi aspetto sempre di più». Carbone resta alla guida dell’azienda

l’intervento

CATANZARO «Sono soddisfatto del fatto che dell’integrazione in questa regione si sia parlato per 20 anni ma nessuno l’ha fatta mai mentre noi l’abbiamo fatta in un anno. Chiaramente l’integrazione è complicata come ogni riforma però sono molto soddisfatto del lavoro che sta facendo la commissaria Carbone, che credo sarà riconfermata da qui a qualche giorno». Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, a margine dell’inaugurazione dell’Istituto Bioimmagini del Cnr a Catanzaro, con riferimento all’integrazione tra il Mater Domini e il Pugliese che ha dato vita all’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro. «Sono soddisfatto – ha poi aggiunto Occhiuto – della sintonia che c’è con l’università, dalla quale però mi aspetto sempre di più perché mi aspetto dal sistema universitario calabrese di essere sempre eccellente. Ci sono buoni rapporti con il Rettore, io credo che si debba andare avanti ancora più velocemente sull’integrazione e soprattutto si debba andare avanti velocemente sul nuovo pronto soccorso a Germaneto. Questo – ha concluso il presidente della Regione – credo debba essere uno degli obiettivi per questa azienda nel 2025». (a. c.)

