L’INTERVISTA

VILLA SAN GIOVANNI «L’incontro con il professor Doglioni è stato positivo per la città di Villa San Giovanni e non soltanto perché ha portato alla disponibilità espressa dal presidente dell’Ingv ad un rapporto di collaborazione istituzionale con la nostra amministrazione e la nostra città, anche attraverso un incontro con la Commissione Territorio, ma anche e soprattutto perché ha permesso di confrontarci su quelle che sono le preoccupazioni che abbiamo dal 13 marzo 2023, cioè dal deposito del progetto definitivo aggiornato da parte della Stretto di Messina ai ministeri competenti, e che animano la discussione sul tema ponte nella città di Villa San Giovanni». Così il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, commenta positivamente – al Corriere della Calabria – il recente incontro con Doglioni. Due, di fatto, le richieste avanzate all’Ingv: una collaborazione istituzionale con l’istituto e un nuovo incontro con la commissione Territorio allargata a consiglieri e tecnici. L’incontro, intanto, ha già scatenato polemiche politiche, con la Lega particolarmente irritata per quella che hanno definito una «visita segreta» oltre che «gravo sgarbo istituzionale».

«Realizzare tutti gli studi prima della contrattualizzazione»

Ma, il primo cittadino ha spiegato: «Il professore Doglioni è assolutamente d’accordo con la posizione istituzionale di questa città tant’è che ci ha confermato la necessità di attualizzare studi vecchi di 20 anni. La scienza ha fatto progressi enormi, anche l’ingegneria li ha fatti». «È chiaro, però, che per la tutela del territorio, dell’ambiente, dell’habitat naturale dello stretto di Messina e per la tutela della città di Villa San Giovanni e dei suoi espropriandi – ha spiegato Caminiti – ma anche per ragioni squisitamente tecniche, come per esempio evitare che si possano aprire dei cantieri che renderanno invivibile la città ed evitare lo spreco di risorse pubbliche, noi continuiamo a chiedere che tutti gli studi vengano realizzati prima della contrattualizzazione e prima della presentazione del progetto al Cipes perché venga deliberato come tale». Intanto, è prevista per le prossime settimane la presenza di Doglioni in audizione alla commissione consigliare, «e nei prossimi giorni ci sarà la sottoscrizione dell’accordo istituzionale di collaborazione tra la città di Villa San Giovanni e l’Ingv». (redazione@corrierecal.it)