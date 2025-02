Calabria Verde, l’ex dirigente Allevato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio

la decisione

CATANZARO Il Tribunale di Catanzaro ha assolto l’ex dirigente di Calabria Verde Alfredo Allevato dal reato di abuso di ufficio. L’ingegnere Allevato era accusato distrazione di fondi regionali e comunitari per il pagamento degli operai di Calabria Verde, di minaccia a pubblico ufficiale per l’intimidazione rivolta ad alcuni direttori dei lavori di Calabria Verde, ma doveva rispondere anche di peculato e falso con riferimento a liquidazioni di emolumenti straordinari non dovuti e di rimborsi spese per missioni non effettuate. Nel corso del dibattimento, durato oltre cinque anni, sono stati esaminati numerosi testimoni ed è stata acquisita una copiosa documentazione, anche su richiesta della difesa dell’ingegnere Allevato, rappresentata dall’avvocato Nicola Carratelli, e “le prove raccolte – è scritto in una nota dell’ingegnere Allevato e dell’avvocato Carratelli – hanno evidenziato la palese infondatezza di tutte le accuse oggetto di imputazione. L’epilogo giudiziario della vicenda ha quindi conclamato la piena correttezza dell’attività dirigenziale svolta dall’ingegnere Allevato nell’interesse di Calabria Verde, smentendo clamorosamente le iniziali ipotesi accusatorie che avevano addirittura determinato l’applicazione di misure cautelari”. (AGI)

