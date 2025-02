Gaetano: «San Ferdinando in passato è stata sacrificata e depredata»

il format

LAMEZIA TERME Si trova al confine tra la provincia di Reggio e quella di Vibo, in passato associato alla questione migranti per via della tendopoli presente. Ma San Ferdinando è anche uno dei fulcri centrali dell’economia non solo della Piana di Gioia Tauro, ma della Calabria in generale. Affiancata dal porto di Gioia Tauro, luogo in cui dovrebbe sorgere anche il rigassificatore ed un eventuale inceneritore per i rifiuti. Un luogo in cui le «invisibili» e importanti infrastrutture non rovinano un paesaggio mozzafiato, caratterizzato da storia e bellezze archeologiche. A discuterne con Danilo Monteleone è il sindaco Luca Gaetano, ospite nella nuova puntata di Supplemento d’indagine, in onda questa sera su L’altro Corriere Tv (canale 75) alle 20:40. Il primo cittadino parte presentando la nuova proposta che potrebbe risolvere la questione dei braccianti di San Ferdinando: «Oggi le condizioni in cui vivono sono inaccettabili» spiega Gaetano. «Siamo chiamati per motivi umanitari e civici a dare risposte. L’idea di creare un’azienda agricola solidale che possa dare loro un alloggio dignitoso, ma anche impianti produttivi che permetta loro di emanciparsi».

Infrastrutture, rigassificatore e sanità

Ma a San Ferdinando fa discutere anche la proposta della Regione di un rigassificatore che coinvolgerebbe il comune: «Il nostro territorio in passato è stato sacrificato. Per alcune infrastrutture, come il Porto, lasciano a noi i costi ma i benefici vanno da altre parti. Per quanto riguarda il rigassificatore, per noi l’opportunità è la piastra a freddo. Ma il timore è che resti l’ennesima incompiuta». Stesso ragionamento che il sindaco propone per l’inceneritore di rifiuti: «Siamo il Comune più vicino, abbiamo avviato interlocuzioni con la Regione per ottenere royalties per la purificazione ambientale». Nella puntata focus anche sulla sanità, con la Piana di Gioia Tauro che vive il problema di avere un solo ospedale, quello di Polistena, per 170 mila persone. (redazione@corrierecal.it)

