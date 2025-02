Cosenza, i vigili urbani tornano in strada: parte la stretta al commercio abusivo sull’isola pedonale

palazzo dei bruzi

COSENZA Non solo tariffe di occupazione del suolo pubblico. Stamattina – mentre da Palazzo dei Bruzi l’amministrazione chiariva su quel fronte di aver «operato secondo scienza e coscienza, seguendo la legge» – in Commissione consiliare si è parlato di isola pedonale e commercio sotto un altro punto di vista, ritenuto dagli esercenti altrettanto stringente: la Consulta del Commercio, Artigianato e Attività Produttive ha infatti discusso uno degli undici punti del suo programma presentati al Consiglio comunale nel mese di gennaio. Il punto in questione è l’abusivismo commerciale, cui sono connesse la vendita di prodotti contraffatti e l’occupazione arbitraria del suolo pubblico.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti della polizia municipale, Roberta Iazzolino, vicecomandante dei vigili urbani, e Roberto Caruso, neo responsabile dell’Ufficio Annona, i quali hanno garantito «la prossima messa in atto di un’azione di controllo, prevista già da tempo, sul territorio cittadino».

Gli agenti della polizia locale saranno accompagnati, in concertazione con la questura, da esponenti delle forze dell’ordine (polizia, guardia di finanza e carabinieri): l’obiettivo è non “mandare allo sbaraglio” i vigili urbani, mentre in prospettiva il Comune pensa di creare un’area ad hoc per gli ambulanti, area non ancora individuata.

Allo studio anche la riapertura al traffico di due traverse tra via XXIV Maggio e viale Mancini per snellire il traffico veicolare ed evitare ingorghi come quello verificatosi, ultimo di una lunga serie, stamattina dopo un incidente (qui la notizia) nella zona sud del viale parco.

«L’attenzione posta dalla Consulta sulla sicurezza degli spazi comuni legata all’occupazione abusiva selvaggia – fanno sapere dalla Consulta – è il punto cruciale sul quale i responsabili hanno iniziato i loro lavori, per affrontare una problematica non facile e per determinarne la soluzione». Sulla seduta di stamattina in commissione i commercianti si dicono soddisfatti: «È stato un incontro partecipato, con suggerimenti e consensi dei consiglieri di maggioranza e minoranza».

La Consulta ringrazia l’amministrazione «per l’attenzione prestata alle proposte presentate, e rinnova la sua fiducia all’assessore Massimiliano Battaglia e a Francesco Giovinazzo, dirigente del Settore Commercio, Artigianato e Attività produttive, che sostengono le iniziative di questo nuovo organo, osservatorio sul Commercio cittadino».

Dall’ordinanza di Mancini agli 11 punti della Consulta

Un’ordinanza (mai revocata) risalente all’ultima sindacatura di Giacomo Mancini vieta sul corso principale qualsiasi tipo di commercio ambulante; negli anni la norma ha avuto un ulteriore giro di vite con Mario Occhiuto sindaco, che aveva vietato l’accesso ai cani (se non con museruola) mentre oggi è proibito anche il transito a biciclette e monopattini; ma basta fare un giro sull’isola pedonale per registrare che la legge è quotidianamente violata. Non solo: i danni alla pavimentazione – ben visibili come quelli ai percorsi per le persone cieche – testimoniano che sull’area riservata ai pedoni transitano non di rado anche mezzi ben più pesanti.

Su queste e altre criticità, la Consulta ha sottoposto nei giorni scorsi a sindaco, giunta e consiglio, oltre che all’assessore Battaglia, alla Commissione Commercio, Artigianato e Attività Produttive (presieduta dalla consigliera comunale Assunta Mascaro) e al dirigente Giovinazzo la lista delle priorità «propedeutiche a un migliore andamento delle attività legate al settore». Ecco gli undici punti, discussi in assemblea.

1 Rilancio del commercio a Cosenza centro e centro storico attraverso lo studio e la creazione di brochure e opuscoli che raccontino le proposte commerciali e artigianali, le tipologie di attività, la logistica e la storia del nostro commercio cittadino, da distribuire negli alberghi, B&B, stazioni e aeroporti a disposizione dei visitatori della città, forestieri e non.

2 Lavaggio e pulizia strade a scadenze regolari in tutta l’area commerciale, centrale e periferica

3 Targhe pubblicitarie con i nomi dei negozi da affiggere nelle strade e all’inizio delle traverse per abolire espositori ingombranti non autorizzati

4 Apertura serale periodo estivo

5 Controllo ordinanza per tavoli e fioriere

6 Urgente: parcheggio zona Home Residence

7 Apertura 2 traverse collegamento via XXIV Maggio / viale Mancini

8 Abusivismo isola pedonale/MAB

9 Limitazione alle concessioni commerciali temporanee qualora siano di intralcio ai negozi esistenti

10 Modalità agevolate pagamento Tari con la possibilità di una rateizzazione maggiore rispetto alle tre rate già in essere

11 In occasione di grandi eventi, un maggiore controllo relativo all’ordine pubblico, presenza adeguata di bagni chimici, contenitori per i rifiuti e aree dedicate al pernottamento dei venditori occasionali (nello specifico, Fiera di San Giuseppe). (euf)

