Hollywood sotto shock, ucciso l’attore James Handy

l’omicidio

L’attore americano James Handy è morto dopo essere stato accoltellato al petto a Los Angeles. La polizia ha fermato il figlio della compagna di Handy, Michael Gledhill, 44 anni, con l’accusa di omicidio. La cauzione è stata fissata a 2 milioni di dollari, stando ai registri carcerari citati dai media Usa. Nato a New York, Handy aveva lavorato nel cinema e in televisione per decenni ed è noto per il suo ruolo di disinfestatore nel film “Jumanji” del 1995 e, più recentemente, per quello del barista Jimmy nel film “Top Gun: Maverick” del 2022. E’ apparso anche in alcune delle più famose serie televisive poliziesche, tra cui “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” e “Cold Case”. Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì mattina presso un’abitazione dopo che una persona aveva chiamato il 911 dicendo: “Io sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”. Secondo quanto riferito dalla polizia, Handy è stato trovato privo di sensi e accoltellato al petto nel giardino di casa. E’ stato trasportato in ospedale, dove è stato successivamente dichiarato morto.

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