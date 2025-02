«Spirito collaborativo e sinergia sono la chiave per il rilancio della città di Catanzaro»

l’intervento

CATANZARO L’assessora alle Attività economiche, del Comune di Catanzaro, Giuliana Furrer, ha espresso il proprio apprezzamento in merito all’incontro che si è svolto tra alcuni operatori dei settori economico, culturale e turistico della città. “Ho letto oggi con piacere dell’incontro tenutosi a Catanzaro, che ha visto la partecipazione di diversi attori fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Volevo esprimere il mio plauso per questa iniziativa e il mio compiacimento nel registrare la volontà di un riacquisito spirito collaborativo e propositivo, elementi fondamentali per la ripresa della città”, ha dichiarato Furrer, sottolineando l’importanza di questi momenti di confronto per il rilancio della comunità. L’assessora Furrer ha poi ribadito il fermo convincimento riguardo alla necessità di una sinergia tra le diverse realtà del territorio per dare vita a un processo di rinnovamento globale. “Come mi piace sottolineare sempre, sono fermamente convinta che è solo con le buone intenzioni di tutti e una sana sinergia tra le parti operanti nel tessuto cittadino a più livelli che si può determinare una svolta e avviare buone pratiche per la riqualificazione non solo del centro storico, ma anche di tutti i quartieri”, ha affermato. Furrer ha anche rimarcato che il dialogo e le critiche costruttive sono essenziali per stimolare entusiasmo e creare percorsi virtuosi di crescita. “Dialogo e critiche positivi sono necessari per generare nuovo entusiasmo e individuare percorsi virtuosi”, ha aggiunto l’assessora, evidenziando l’importanza di una partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti. L’assessora Furrer ha, infine, auspicato che l’incontro rappresenti solo il primo passo di un percorso più ampio, volto a migliorare il futuro della città. “Pertanto, con l’augurio che questo momento di incontro non resti isolato, ma che sia altresì l’inizio di un più ampio e virtuoso percorso, ci tengo a far presente che l’amministrazione è ovviamente disponibile all’ascolto e al confronto con i soggetti interessati, al fine di mettere a frutto ciò che eventualmente sarà maturato dagli incontri stessi – ha concluso l’assessora -. L’amministrazione comunale ribadisce, dunque, il proprio impegno a collaborare attivamente con tutte le realtà cittadine per promuovere lo sviluppo e la crescita di Catanzaro”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato