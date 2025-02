A CHIARE LETTERE | Il centrosinistra, il fuoco amico e la brutta copia di Tafazzi – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20, le ormai storiche difficoltà del centrosinistra nel trovare la quadratura sulle più importanti questioni politiche. «Da Catanzaro a Cosenza passando per Lamezia e per l’affollamento dei papabili candidati alla Regione – si evidenzia “A Chiare Lettere” – si conferma il grande limite del centrosinistra in Calabria: la capacità di farsi male con il fuoco amico. In tanti citano Tafazzi, il famoso personaggio comico che si autoflagellava e che è diventato quasi il simbolo delle divisioni del centrosinistra. Ma qui forse siamo addirittura alla sua brutta copia».

