Catanzaro, è di nuovo Iemmello: Cittadella battuto di misura al “Ceravolo”

calcio serie b

CATANZARO Con un gol di Iemmello al 20esimo del secondo tempo, nell’anticipo della 26esima giornata di serie B i giallorossi battono il Cittadella in un Ceravolo doppiamente a festa: per la vittoria e per San Valentino. Decisiva la rete del numero 9 e capitano del Catanzaro. Tre punti che consolidano il posto di alto vertice in classifica. Caserta conferma Pagano al posto di Pompetti nel ruolo di mezz’ala e punta su Biasci al fianco di Iemmello. Tra le file della squadra veneta, a centrocampo figura Tessiore al posto di Palmieri. Il Catanzaro nella prima frazione di gioco prova a fare la partita con il possesso palla, ma non colleziona nessuna occasione degna di nota. Si registrano solo un tiro di Pagano strozzato da una deviazione, un colpo di testa di Iemmello finito sul palo, con il capitano comunque in fuorigioco, e ancora una conclusione centrale dal limite dell’area dello stesso Pagano. Il Cittadella si limita a contenere le folate offensive senza mai affacciarsi nell’area avversaria. Il secondo tempo si apre, a sorpresa, con l’incursione degli ospiti che porta la firma di Pandolfi che trova la respinta di Pigliacelli. Ed è sempre la stessa punta del Cittadella a sfiorare ancora il vantaggio nel primo quarto d’ora. La svolta arriva al 21′ con il primo grave errore difensivo del Cittadella: su una palla in profondità, Matino non si intende con Maniero, in uscita, lasciando la porta sguarnita a Iemmello che insacca il suo gol numero 13 in stagione. Ancora il capitano giallorosso nel recupero timbra il raddoppio, ma dopo il check del Var, si vede annullata la rete per fuorigioco. Con questa vittoria il Catanzaro si porta momentaneamente ad un punto dal quarto posto, il Cittadella non si scrolla da metà classifica.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2)

Pigliacelli 6.5; Brighenti 6.5, Scognamillo 7, Bonini 6.5; Cassandro 6 (13’st D’Alessandro sv; 20′ st Situm 6), Pagano 6.5 (33’st Pompetti), Petriccione 6.5, Pontisso 6.5 (34’st Coulibaly), Quagliata 6.5; Iemmello 7, Biasci 5.5 (14’st La Mantia 6). In panchina: Gelmi, Ilie, Seck, Buso, Maiolo, Corradi, Pittarello, Situm. Allenatore: Caserta 6.5.

CITTADELLA (3-5-2)

Maniero 5; Salvi 6 (36’st Voltan), Matino 5, Capradossi 5.5; D’Alessio 5.5 (26’st Palmieri 6), Vita 6 (36’st Desogus), Amatucci 6, Tessiore 5.5 (26’st Carissoni 6), Masciangelo 6; Pandolfi 6, Okwonkwo 5 (36’st Rabbi). In panchina: Cardinali, Desogus, Tronchin, Voltan, Rabbi, Pavan, Rizza, Piccinini, Cecchetto. Allenatore: Dal Canto 5.5

ARBITRO Crezzini di Siena 6. RETE: 21’st Iemmello

NOTE Serata poco nuvolosa, terreno in erba naturale. Spettatori: 8458. Ammonito: Pontisso. Angoli: 5-2 per il Catanzaro: Recupero: 1′; 4′.