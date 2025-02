Controlli e perquisizioni nel villaggio Rom a Catanzaro, un arresto

il fatto

CATANZARO Diverse perquisizioni sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Catanzaro e dal Commissariato di Polizia di Catanzaro Lido con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, nell’accampamento rom su viale Lucrezia della Valle. In particolare i poliziotti hanno arrestato e condotto nel carcere di Catanzaro un uomo di etnia rom, nato nel 1987, che aveva violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Gli agenti della Squadra Volante, che nei giorni scorsi si erano recati nell’abitazione dell’uomo in viale Isonzo per un controllo, lo avevano infatti trovato in compagnia di un altro uomo, anch’egli di etnia rom e residente nello stesso stabile, privo di autorizzazione a trovarsi all’interno dell’appartamento. Inoltre, allontanandosi in un’altra stanza, l’uomo aveva buttato dalla finestra un involucro contenente 8,5 grammi di cocaina. Circostanza, questa, che ha determinato l’aggravamento della misura cautelare, con conseguente trasferimento in carcere.

