Cutro, sottrae nella notte 8mila euro dalla cassa di un bar: denunciato per furto aggravato

il fatto

CUTRO I carabinieri della stazione di Cutro hanno denunciato per furto aggravato un uomo italiano. L’evento si è verificato in una notte di questa settimana, all’interno di un bar della cittadina; l’uomo, introdottosi nel locale da una porta secondaria, aveva forzato il registratore di cassa e un apparecchio cambiamonete, sottraendo circa 8000 euro in contanti. Il reato è stato denunciato il giorno successivo ai carabinieri dal proprietario dell’esercizio. Provvidenziali, per giungere all’identificazione del soggetto, le telecamere di videosorveglianza, insieme alla conoscenza diretta dei militari, che lo hanno immediatamente riconosciuto e per questo denunciato all’autorità giudiziaria. Anche in questo periodo rimane fermo l’impegno dell’Arma nel controllo capillare del territorio, soprattutto nei paesi della Provincia, assicurando il contrasto e la tutela anche dai reati predatori, che, seppure appaiano meno gravi di altri, turbano in maniera sensibile la quotidianità e la tranquillità dei cittadini.