Dopo Cosenza, ora anche l’Asp di Reggio: Occhiuto approva i bilanci dal 2013 al 2021

CATANZARO Chiusa la partita contabile dell’Asp di Cosenza, chiusa anche la partita contabile dell’Asp di Reggio Calabria. Con propri decreti in qualità di commissario della sanità calabrese il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha approvato tutti i bilanci “pregressi” dell’Asp di Reggio Calabria, vale a dire i bilanci non formalmente adottati in passato e adottati nelle scorse settimane dalla dg reggina Lucia Di Furia in deroga ed entro il termine ultimo imposto da una recente legge, quello del 31 marzo. In particolare, la struttura commissariale ha adottato i documenti contabili dal 2013 al 2021 (alcuni dei quali presentano delle perdite di esercizio: esempio, oltre 3,3 milioni nel 2013, 5,86 milioni nel 2014, 12 milioni nel 2015, 28,9 milioni nel 2016, 28,7 milioni nel 2017 e 29.8 milioni nel 2018). Tutti bilanci adottati al termine di un poderoso sforzo di ricostruzione, anche con l’assistenza dell’advisor Kpmg, considerando la contabilità “orale” che in passato ha connotato la gestione dell’Asp di Reggio Calabria: una ricostruzione peraltro parziale, come riconosciuto anche dalla stessa Di Furia, perché non tutta la documentazione sarebbe stata disponibile e molti “vuoti” hanno reso impossibile un perfetto disallineamento dei dati. Del resto, anche i decreti commissariali riportano il parere dei revisori dei conti dell’Asp di Reggio Calabria, che parlano di «comprovata inattendibilità dell’impianto contabile pregresso, dal quale è emersa una evidente discordanza tra i risultati d’esercizio riportati nel sistema Co.ge rispetto a quelli registrati nel sistema Nsis», ma specificano che «il metodo d’intervento adottato, pur imponendo significative limitazioni in termini di rappresentazione, ha tuttavia consentito di ricostruire i conti, allo stato di conoscenza dei dati alla data di adozione del bilancio, portando ad evidenza l’entità del disallineamento con scritture di riconciliazione»: i revisori hanno comunque espresso parere favorevole ai bilanci pregressi dell’Asp reggina, alla quale comunque il commissario Occhiuto formula l’invito a «proseguire il percorso di riallineamento contabile avviato garantendo, nel più breve tempo possibile, il raggiungimento dell’obiettivo di una gestione amministrativa e organizzativa conforme ai principi di efficienza, trasparenza e regolarità contabile».

«Ho appena firmato il Dca per l’approvazione dell’ultimo bilancio pendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Da questo momento le Asp e le Ao calabresi hanno tutti i bilanci finalmente chiusi. Negli ultimi due anni gli uffici della struttura commissariale hanno fatto un lavoro straordinario ed hanno rimesso in ordine i conti della nostra sanità.

Un’operazione verità che ha posto fine alla ’tradizione orale’ che incredibilmente ho trovato al mio arrivo. Non solo. Abbiamo ricostruito anche il dato storico, come richiesto dalla legge, e nelle ultime settimane abbiamo approvato i bilanci dal 2013 al 2021 per l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, e dal 2018 al 2021 per l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con i pareri positivi degli organi di controllo. La Calabria – dal punto di vista contabile – è così allineata alle migliori pratiche contabili sanitarie regionali del Paese». Per Occhiuto si tratta di «un ulteriore e decisivo passo in avanti verso l’uscita, dopo oltre 15 anni, dal commissariamento della nostra sanità. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla positiva interlocuzione avuta con il governo e con il Parlamento: capacità di mediazione e rapporti politici e personali spesi con professionalità e autorevolezza ci hanno consentito di raggiungere questo storico risultato». (a. cant.)

