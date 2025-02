Bilateralità e partecipazione dei lavoratori nelle imprese. «La formazione deve essere la nostra stella polare»

l’approfondimento

LAMEZIA TERME Una bilateralità nata da “un’esigenza del settore legato ai rapporti tra imprese e lavoratori” al fine di “confrontarsi su questioni legate a migliori condizioni lavorative”. Un focus su temi importanti che realizzano in concreto forme di partecipazione nella gestione delle imprese. E poi una analisi sulle opportunità di crescita nel settore turistico in Calabria. Questi i temi al centro del doppio appuntamento con “In Primo Piano“, rubrica di approfondimento in onda su L’altro Corriere Tv. Ospiti in studio Fortunato Lo Papa, presidente ente bilaterale terziario interprovinciale Cz-Kr-VV, e Saverio Scarpino, presidente ente bilaterale regionale del turismo.

La bilateralità e la partecipazione nelle imprese

“L’ente bilaterale – spiega Lo Papa – è un ente costituito in maniera paritetica e in ugual misura sotto forma di rappresentanza dalla Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali di categoria, Filcams, Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che seguono il settore del Commercio”. “Sulla questione legata alla bilateralità – aggiunge Lo Papa – si superano anche questioni legate sia alle relazioni sindacali che industriali perché si pratica una concertazione ancora più approfondita andando a prevenire eventuali conflitti sociali”.

In relazione al rapporto con i lavoratori il sindacalista spiega che “una flessibilità o una formazione fatta in maniera concordata da entrambe le parti e se saputa bene interpretare non può fare altro che portare vantaggi alle imprese in termini di competitività e quindi migliore offerta sul mercato e ai lavoratori anche benefici”. “Gli enti bilaterali – spiega sul punto Scarpino – nascono proprio per cercare di offrire dei servizi alle imprese e ai lavoratori nel rispetto delle norme contrattuali e andando migliorando le condizioni della qualità lavorativa dei lavoratori, senza far sì che le imprese possano subire alcun danno“. Il tema legato alla partecipazione dei lavoratori alle imprese è un tema caro alla Cisl che ha promosso la proposta legge di iniziativa popolare sulla partecipazione, di cui il sindacato si è fatta promotrice attraverso una raccolta firme, e che adesso è in discussione nella parte finale alla Camera dei Deputati.

Lo Papa: «La formazione non un costo, ma un investimento»

Focus poi sull’importanza della formazione. “La bilateralità – spiega Lo Papa – promuove una formazione continua”. Una questione legata alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro: “Attraverso la bilateralità stiamo facendo capire alle imprese che il costo sulla formazione in salute e sicurezza non è un costo ma è un investimento, perché migliori ambienti di lavoro e migliori condizioni non fanno altro che creare maggiori opportunità per le imprese e per i lavoratori. La formazione deve essere la nostra stella polare“.

Secondo Lo Papa, creare e fare rete tra imprese e lavoratori può “far superare il gap che è legato alla crisi delle competenze”. “Paghiamo lo scotto della crisi legata alle competenze. Abbiamo aziende – spiega il sindacalista – che non investono in formazione e quindi cercano lavoratori che non hanno le competenze adatte, o quando ci sono lavoratori che hanno le giuste competenze non riescono ad entrare in azienda perché magari non versano. Allora questo gap va superato attraverso una formazione continua, una formazione professionalizzante, soprattutto anche attraverso la creazione di piattaforme di welfare che poi vanno ad integrare anche maggiori servizi che si danno”.

Scarpino: «Un lavoratore che viene formato è un lavoratore che sale di qualità»

“L’ente bilaterale è un istituto contrattuale obbligatorio per le imprese”, spiega Scarpino, che aggiunge: “Il turismo in una regione come la Calabria ha un ruolo fondamentale. Purtroppo i contratti che sono stati rinnovati anche da poco spesso vengono disattesi in realtà. Quindi l’ente bilaterale quando interviene soprattutto con i vari sostegni ai lavoratori e alle imprese fa notare la sua forza”. Secondo il sindacalista “la formazione è diventata il nocciolo della vita lavorativa”: “Un lavoratore che viene formato è un lavoratore che sale di qualità. Salendo di qualità salgono le competenze e chiaramente salendo le competenze sale tutto il settore”, spiega Scarpino. “In Calabria ci stiamo muovendo, abbiamo notato dei miglioramenti, dobbiamo fare di più, possiamo fare di più”. Il sindacalista ha parlato poi del coinvolgimento della figura del consulente del lavoro: “Sono il filtro tra i lavoratori e le imprese, una figura sulla quale puntiamo molto, stanno facendo un ottimo lavoro nel far associare le imprese, spiegando anche a loro, tramite le nostre brochure informative, quali sono i servizi e quindi le migliorie che ha un’impresa e un lavoratore ad essere associata all’ente bilaterale del turismo”.

Il ruolo del turismo in Calabria

Scarpino si è infine soffermato sul ruolo che riveste il settore turistico in Calabria: “Il turismo in una regione come la Calabria può essere veramente la locomotiva trainante dell’economia, potremmo vivere di turismo. Ovviamente di tutti i tipi: dal turismo puramente balneare, quindi estivo, a quello di montagna, dei borghi, dei musei. Con la Regione stiamo lavorando, l’assessore Calabrese sta partecipando alle nostre iniziative e crediamo fermamente che si possa destagionalizzare la stagione in Calabria. Stiamo studiando delle strategie per fare in modo che le imprese possano anticipare le aperture“. “La Calabria – ha concluso Scarpino – ha una storia che deve essere vissuta, spiegata e sono sicuro che nel corso degli anni a venire noi faremo sicuramente la differenza”.

