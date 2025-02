“Partecipazione al Lavoro”. A Roma l’Assemblea Cisl sulla proposta: «Sarà la legge Sbarra»

l’evento

ROMA «Sarà la legge Sbarra». Così la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola aprendo a Roma l’assemblea nazionale della Cisl presso l’Auditorium Conciliazione a cui hanno partecipano oltre duemila quadri e delegati sindacali provenienti da tutte le regioni italiane. Al centro del dibattito la proposta di legge di iniziativa popolare – per la quale sono state raccolte quasi 400mila firme raccolte – sulla partecipazione, presentata due anni fa dalla Confederazione di Via Po, il cui testo è ora all’esame finale dell’Aula di Montecitorio. “Il coraggio della partecipazione” è lo slogan della manifestazione, che si è aperta con l’intervento di Daniela Fumarola, Segretaria Generale Aggiunta Cisl, cui sono seguiti gli interventi di Aldo Carera, Presidente Fondazione Pastore, Emmanuele Massagli, Presidente Fondazione Tarantelli, Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, Marina Calderone Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel corso dell’evento è previsto l’intervento della premier Giorgia Meloni. La manifestazione si chiuderà con le conclusioni in tarda mattinata di Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl. A moderare i lavori Marco Valerio Lo Prete, Giornalista Tg1-Rai.

La proposta di legge sulla partecipazione

Il 20 aprile 2023, il Segretario generale della Cisl, insieme ad una delegazione della Confederazione, ha depositato presso la Corte di Cassazione di Roma la proposta di legge di iniziativa popolare “Partecipazione al Lavoro”, su cui il sindacato di via Po ha avviato una vasta campagna di raccolta firme su tutto il territorio nazionale con l’intento di «dare piena applicazione all’Articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende».

«Il coraggio della partecipazione in questi anni ha animato il popolo della Cisl. Il coraggio che ci ha trasmesso il nostro segretario generale Gigi Sbarra, quando ci ha proposto di mobilitarci per fare in modo che finalmente l’articolo 46 della Costituzione italiana potesse trovare piena applicazione», ha detto Fumarola aggiungendo: «Mai alcuna legge parlamentare dedicata alla partecipazione dei lavoratori è arrivata alla discussione presso la Camera o in Senato, pur essendone state presentate negli anni oltre una ventina, anche da esponenti politici di primo piano. Non solo: in sette decenni, soltanto sette proposte di legge di iniziativa popolare sono state definitivamente approvate». «Dopo 77 anni potremo finalmente avere una legge attuativa dell’articolo 46 della Costituzione; è stata preservata l’ossatura tecnica e culturale della proposta originaria, sono stati stanziati rilevanti incentivi economici per premiare le aziende che accetteranno modelli partecipativi, grazie alla disponibilità di 70 milioni, è garantita la formazione per i dipendenti che “partecipano”; la legge varrà per tutte le imprese, quale sia la loro dimensione, il loro settore economico o la loro natura giuridica». Fumarola ha evidenziato l’impegno dell’attuale segretario generale, che domani lascerà il posto a Fumarola per raggiunti limiti d’età. «Sarà la “legge Sbarra”» ha spiegato Fumarola parlando di «quattro forme di partecipazione per la prima volta stabiliti da una norma di legge. Varrà per tutte le imprese. Un risultato storico di cui dobbiamo essere orgogliosi. Ora tocca al Senato approvare la proposta di legge e sarà fondamentale muoversi come comunità».

