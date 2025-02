Cosenza, riunione dei coordinatori provinciali di centrodestra in vista delle amministrative

la riunione

COSENZA Ieri il primo incontro tra i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Angelo Brutto, Forza Italia, Gianluca Gallo e Lega, Katya Gentile per programmare le elezioni amministrative della prossima primavera. I coordinatori provinciali di Cosenza dei tre partiti «ritengono fondamentale l’impegno sui territori che deve confermare la compattezza e la solidità della coalizione che sta raggiungendo risultati rilevanti sia a livello regionale sia nazionale. A breve sarà costituito un tavolo composto anche dagli altri partiti che si riconoscono nei valori del centrodestra. Saranno, inoltre, coinvolti i dirigenti locali dei territori chiamati alle urne. L’obiettivo è quello di selezionare la migliore proposta per ogni comune, sia nella composizione delle liste sia per la candidatura a sindaco». Questo quanto si legge in una nota a firma Angelo Brutto Coordinatore Provinciale Cosenza Fratelli d’Italia, Gianluca Gallo Coordinatore Provinciale Cosenza Forza Italia e Katya Gentile Coordinatore Provinciale Cosenza Lega.