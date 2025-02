Falsi oculisti eseguivano esami in una clinica, dieci denunciati

l’indagine

PISA Falsi oculisti avrebbero eseguito, in una clinica privata nel centro di Pisa, esami strumentali su pazienti all’oscuro del fatto che fossero del tutto sprovvisti dei titoli abilitativi della professione medica. E’ quanto avrebbero scoperto i carabinieri del Nas di Livorno che, al termine di un’indagine, hanno denunciato complessivamente dieci persone per esercizio abusivo della professione sanitaria di medico oculista e altri reati. Gli accertamenti sono scattati nello scorso mese di settembre. I militari hanno raccolto documenti e testimonianze, anche tra gli stessi pazienti, individuando quattro persone sprovviste di abilitazione che eseguivano esami oculistici strumentali su pazienti ignari all’interno della struttura. Un vero e proprio raggiro che, per l’Arma. sarebbe stato messo in atto con la complicità di altre sei persone con ruoli di responsabilità all’interno della casa di cura, che avrebbero consapevolmente permesso e agevolato l’attività illecita. Da qui le accuse contestate di esercizio abusivo di professione sanitaria, concorso in esercizio abusivo di professione sanitaria e continuazione del reato.