Il Pd di Cosenza propone Maria Locanto come vicesindaca

COSENZA Nella giornata di oggi, 15 febbraio, si è svolto presso la sede provinciale l’incontro fra la delegazione del Partito Democratico, composta da Vittorio Pecoraro, segretario provinciale, Rosi Caligiuri, segretaria cittadina, e Francesco Alimena, capogruppo PD in Consiglio Comunale, con il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Nell’esprimere il proprio sostegno all’esperienza amministrativa, il Partito Democratico, ribadendo la propria unità, ha rappresentato al sindaco la sua proposta per il completamento della giunta con l’indicazione dell’avvocata Maria Locanto quale Vicesindaca. Il Corriere della Calabria ne parla da mesi.

Il Sindaco con soddisfazione, ha ascoltato la valutazione del PD e, nel rispetto delle proprie prerogative, si è riservato di esaminare con attenzione tale richiesta. L’indicazione di Maria Locanto è l’espressione del territorio ed è stata formulata a livello cittadino, provinciale e regionale del Partito, nonché dalle rispettive rappresentanze istituzionali. La scelta di Maria Locanto testimonia in modo chiaro l’unità del PD, essendo presidente provinciale del Partito e avendo sempre lavorato con equilibrio e senso di responsabilità per la crescita della nostra comunità». A scriverlo, in una nota, Vittorio Pecoraro Segretario provinciale del Partito Democratico, Rosi Caligiuri Segretaria cittadina del Partito Democratico e Francesca Alimena Capogruppo PD in Consiglio Comunale.