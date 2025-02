Pallone con tre smarthpone lanciato nel carcere di Corigliano Rossano

il caso

CORIGLIANO ROSSANO Ancora un’operazione della polizia penitenzia del reparto di Rossano, finalizzata a reprimere attività illecite, come l’introduzione e l’utilizzo in carcere di telefoni cellulari. Durante un’attività di controllo – riferiscono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto e Francesco Ciccone, segretario regionale – gli agenti hanno rinvenuto un pallone all’interno dell’intercinta. L’oggetto era nei pressi del campo sportivo, dove hanno accesso i detenuti. Ciò ha insospettito gli agenti che lo hanno recuperato e esaminato. All’interno c’erano tre smartphone che, con ogni probabilità, sarebbero stati recuperati dai detenuti e portati all’interno del carcere, per essere utilizzati illecitamente. Con ogni probabilità il pallone era stato lanciato dall’esterno. Ricordiamo che l’introduzione e la detenzione in carcere di tali apparecchi costituisce reato. Un reato che non scoraggia i detenuti, i quali continuano a riceverli ed utilizzarli, per cui sarebbe molto più utile schermare gli istituti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato