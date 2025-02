Sanremo, nella serata cover trionfano Giorgia e Annalisa

la kermesse

Giorgia e Annalisa con ‘Skyfall’ di Adele hanno vinto la serata Cover, seguite dal particolare duetto tra Lucio Corsi e Topo Gigio (‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno). Si piazza, invece, terza l’attesa nuova versione di ‘Bella stronza’ di Fedez e Marco Masini. A seguire: ‘Il pescatore’ di Fabrizio De Andre interpretato da Olly e Goran Bregovic e la Wedding and funeral band, ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla cantato da Brunori Sas, Sinigallia e Dimartino, ‘Say something’ di Christina Aguilera del duetto Irama-Arisa, ‘Yes I know my way’ di Pino Daniele del duetto Rocco Hunt-Clementino, il medley formato da ‘A mano a mano’ di Cocciante (reso celebre da Rino Gaetano) e ‘Folle città’ di Loredana Bertè cantato da Elodie e Achille Lauro, ‘The sound of the silence’ di Simon and Gurfunkel del duetto Clara-Il Volo e ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci interpretata dallo stesso in duetto con The Kolors.