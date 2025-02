‘Ndrangheta, blitz in Germania: arrestate due persone

l’indagine

ROMA Due presunti spacciatori sono stati arrestati attorno alle 12 di oggi dalla polizia tedesca a Lipsia e Düsseldorf. Si tratta di uomini di 30 e 56 anni, entrambi italiani, farebbero parte di una cosca della ‘ndrangheta, attiva, secondo la Mitteldeutscher Rundfunk (Mar), da quasi trent’anni.

Secondo l’accusa avrebbero trafficato in grande quantità cocaina negli ultimi anni, come comunicato dall’Ufficio Criminale dello Stato (LKA) della Turingia e dalla Procura di Gera, specializzata in criminalità organizzata. Secondo una portavoce del LKA, le origini del traffico di droga risiederebbero in Turingia.

Sono stati impiegati 160 agenti di polizia e tre cani poliziotto. Secondo il LKA, le perquisizioni sono ancora in corso a Lipsia, Düsseldorf e Coblenza.