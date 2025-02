Sabato a Milano l’ordinazione episcopale del nuovo arcivescovo di Crotone-Santa Severina

la cerimonia

MILANO Monsignor Alberto Torriani, scelto da Papa Francesco come Arcivescovo della Diocesi di Crotone-Santa Severina, riceverà l’ordinazione episcopale sabato in Duomo, a Milano. A presiedere la Messa sarà l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, con i vescovi con-consacranti monsignor Michele Di Tolve, vescovo ausiliare di Roma e rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore, e monsignor Paolo Martinelli, Vicario Apostolico dell’Arabia meridionale. Monsignor Torriani farà il suo ingresso ufficiale nella Diocesi di Crotone-Santa Severina il 30 marzo. Nato nel 1971 a Bollate (Milano), ordinato sacerdote nel 2000 dall’allora arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini, Torriani è stato vicario parrocchiale nella parrocchia di San Biagio di Monza e successivamente della Comunità pastorale Ascensione del Signore. A Monza è stato anche, dal 2003 al 2011, responsabile della Pastorale giovanile della città. Ha svolto una lunga esperienza nel mondo della scuola, prima come assistente e vicepreside delle Scuole parrocchiali San Biagio di Monza, dal 2011 al 2016 come Rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore (Varese) e dal 2017 come rettore del collegio arcivescovile San Carlo di Milano.

