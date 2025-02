Violenze e minacce continue contro la madre, 27enne arrestato nel Cosentino

il fatto

COSENZA Un 27enne di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione cittadina per violenza di genere nei confronti della madre. Da quanto emerso a seguito delle indagini, la donna sarebbe stata vittima di continue minacce, vessazioni e violenze da parte del figlio, tali da causarle un grave stato d’ansia e un forte timore per la propria incolumità personale e costringendola addirittura a doversi recare in ospedale per ricorrere alle cure mediche dopo essere stata aggredita. Una «pervicacia persecutoria che – osserva il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di arresto emessa su richiesta della Procura di Cosenza – non può avere altra chiave di lettura se non quella di molestare, perseguitare e intimidire la persona offesa, disturbando la sua quotidianità». L’uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali in danno della madre e in virtù del pericolo che possa reiterare gli stessi reati, è stato trasferito nel carcere di Cosenza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato