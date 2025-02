Alta velocità, Mancuso: «Il progetto è rimasto identico». Sulla Lega: «Vogliamo contribuire alla vittoria del centrodestra»

l’intervista

COSENZA La nomina dei commissari provinciali del partito e le fibrillazioni in vista delle elezioni Amministrative a Reggio Calabria. Settimana intensa quella del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ricopre il ruolo di commissario della “Lega Calabria Salvini Premier”. Programmare il futuro rappresenta evidentemente la mission primaria del Carroccio in terra calabra con i fari puntati ai prossimi appuntamenti elettorali. La macchina è già in moto, conferma Mancuso ai nostri microfoni. «Stiamo cercando di organizzarci e vogliamo contribuire alla vittoria nei vari comuni, nelle province, nella regione del centrodestra. Crediamo in una crescita del partito e nella possibilità di cambiare il modo di fare politica. Fino ad oggi, la politica è stata distante dai territori, vogliamo invertire la rotta». La Lega, dunque, vuole giocare un ruolo da protagonista e non limitarsi ad occupare lo spazio dietro le quinte di una coalizione decisa a vincere in tutti i centri chiamati al voto.

L’Alta velocità

A Cosenza, lo scontro si consuma lontano dalle urne. Il sindaco Franz Caruso e la senatrice leghista Tilde Minasi sono stati protagonisti, nelle ultime settimane, di roventi botta e risposta sulla realizzazione dell’Alta Velocità in Calabria. Il primo cittadino grida al «grande scippo» e da Roma aizza la folla: «Siamo pronti alla battaglia, stanchi di essere fanalino di coda». La senatrice risponde sostenendo che «il vero scippo alla Calabria è voler far passare l’Alta Velocità da Cosenza». Insomma, posizioni diametralmente opposte e sul punto Mancuso, risponde cosi: «Non c’è nessun progetto nuovo e nessuno scippo, è normale che un sindaco chieda che l’Alta velocità passi sul proprio territorio. Anche noi, su Catanzaro, vorremmo un collegamento migliore e non dover andare a Lamezia Terme per prendere il treno, chi è nelle aree interne vorrebbe essere servito meglio, è giusto che sia così che ci si batta per il proprio territorio, però la linea è tracciata e l’Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria è quella prevista». Il presidente del consiglio regionale veste i panni del pompiere, usa la diplomazia e spegne le polemiche. «E’ prevista come finanziamento fino a Praia, ma questo consentirà di risparmiare circa mezz’ora, da Reggio Calabria a Roma. Devono ancora essere assegnate le progettazioni e stanziati i finanziamenti, ma siamo fiduciosi che questo governo nazionale possa fare ciò che quelli precedenti non hanno fatto».

La discriminazione sui luoghi di lavoro

Filippo Mancuso ha partecipato, a Cosenza, ad un evento organizzato dall’Osservatorio regionale per la discriminazione sui luoghi di lavoro. «Abbiamo istituito con una legge regionale l’osservatorio che è un unicum in Italia, alcune regioni ci stanno emulando. Monitorare l’occupazione in Calabria non è mai facile. Stiamo provando a migliorare i numeri, lo sta facendo il governo regionale con a capo Roberto Occhiuto», dice Mancuso. Che snocciola qualche dato. «Nel comparto sanitario sono quasi 3.000 le assunzioni e poi si sta investendo sugli aeroporti, sulle vie di comunicazione, sui collegamenti, per rendere la Calabria una regione normale e cercare di attrarre quegli investimenti che consentiranno probabilmente ai nostri giovani di poter scegliere se rimanere o andare altrove». (f.b.)

