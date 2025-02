Attacchi hacker filorussi: è il terzo giorno consecutivo

IL CASO

Terzo giorno consecutivo di attacchi hacker a obiettivi italiani da parte del collettivo filorusso NoName057(16). Nel mirino una ventina di siti web del settore bancario e finanziario (tra cui Mediobanca e NexiGroup), dell’industria delle armi (Fiocchi, Benelli), Danieli (impianti siderurgici) e del trasporto locale. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intercettato il traffico anomalo, è intervenuta tempestivamente allertando i target e aiutando i tecnici di questi ultimi nelle azioni di mitigazione.

L’azione che ha sempre origine dal gruppo russo chiamato NoName057(16) è un “crowd attack” chiamato “Ddosia” in cui gli hacker riescono a coinvolgere altri gruppi per partecipare insieme a un attacco mirato a provocare il blocco dei siti nel mirino. In attacchi di questo tipo NoName è arrivato a coinvolgere anche 70 gruppi sotto un’insegna denominata ‘Justice league’.