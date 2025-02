I presunti “favori” a Catanzaro, l’appalto per la metro e il contributo per le attività turistico-alberghiere

l’indagine

CATANZARO L’appalto per la realizzazione delle metropolitana di Catanzaro è finito nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari comunicato a 31 indagati. Si tratta di manager, politici e imprenditori calabresi oltre ad esponenti delle forze dell’ordine, tra i quali Ercole D’Alessandro in servizio – all’epoca dei fatti contestati – alla Gdf. Nel suo caso, c’è un episodio contestato che coinvolge anche l’ex assessore regionale Alfonso Dattolo e riguarda la realizzazione della metro nella città capoluogo. Che avrebbe sfruttato le relazioni con Domenico Pallaria, per concedere ad una società di «ottenere subappalti per alcune lavorazioni» come il «noleggio a freddo di veicoli». Ai titolari della impresa sarebbe stato “chiesto” dietro una presunta minaccia di corrispondere la somma di 20mila euro in favore di Dattolo «sotto forma di prestazione per un contratto di consulenza». Inoltre, in altri episodi, l’uomo della guardia di finanza – questa l’accusa – avrebbe sfruttato il proprio ruolo per «interrogare le banche dati in suo al Corpo nei confronti» di alcune imprese per verificare la presenza di informazioni «nella banca dati Serpico dell’Agenzia delle entrate».

Il coinvolgimento di Stillitani

Chi indaga mette nero su bianco l’accusa nei confronti dell’ex assessore regionale ed imprenditore Francescantonio Stillitani, che sarebbe stato «agevolato» da Domenico Pallaria nell’ottenimento di un contributo regionale da investire nelle attività turistico-alberghiere. In particolare, Stillitani avrebbe fatto domanda di accesso ad un contributo a fondo perduto pari a quasi 10 milioni di euro, ricevendo un parere contrario. Pallaria a quel punto si sarebbe attivato per superare gli ostacoli e consentire all’imprenditore di aver accesso a finanziamenti. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato