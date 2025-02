Il Comune di Cosenza insiste sullo “sfratto” della statua di Mancini. Che potrebbe finire in uno scantinato

il caso

COSENZA Rimozione e restituzione della statua rappresentante l’onorevole Giacomo Mancini alla Fondazione Mancini. Questo l’oggetto di una delibera di Giunta, dello scorso 17 febbraio 2025 (assenti le assessore De Marco e Buffone) convocata a Cosenza per discutere della rimozione dell’opera installata in piazza Giuseppe Carratelli. L’amministrazione Comunale bruzia guidata dal sindaco Franz Caruso ha effettuato una nuova valutazione in merito alla localizzazione della statua, rappresentandone la possibilità di spostamento in un altro luogo con la comunicazione del sindaco avvenuta lo scorso 2 gennaio 2025, e inoltrata a mezzo pec l’8 gennaio 2025. Una proposta rispedita al mittente dalla Fondazione che in piazza, proprio accanto alla statua del Leone socialista, ha organizzato due sit-in di protesta. Nel corso dell’ultimo incontro con la stampa, erano presenti anche gli avvocati Oreste e Achille Morcavallo ai quali è stato affidato il compito di tutelare la Fondazione. A tal proposito è stato proposto un ricorso urgente.

Nella delibera di Giunta, si legge, «la statua non è più di prioritario interesse pubblico» e si dispone «al fine della restituzione della citata statua, la rimozione e la conservazione della stessa presso locali individuati dal Comune, in attesa dell’indicazione, da parte della detta Fondazione, delle modalità di riconsegna». Il comune lascia aperta una porta, «in caso di nuova valutazione da parte della Fondazione Mancini, di una condivisa riallocazione dell’opera, non sarà più necessaria la restituzione del bene in argomento». (redazione@corrierecal.it)