‘Ndrangheta, il governo proroga di 6 mesi lo scioglimento del Comune di Capistrano

il provvedimento

ROMA Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione della necessità di assicurare il completamento dell’azione di risanamento degli enti rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento dei consigli comunali di Capistrano (Vibo Valentia) e Caivano (Napoli), ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Comune di Capistrano è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ad ottobre 2023, un provvedimento poi confermato lo scorso agosto dal Tar della Calabria che ha respinto il ricorso degli ex amministratori.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato