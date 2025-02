L’impegno di Fdi per la Calabria

la riflessione

La Calabria vive una stagione di governo regionale assai positiva che, naturalmente, non significa avere risolto tutte le questioni preminenti. La sinergia tra la giunta regionale e il governo nazionale ha prodotto risultati estremamente importanti e lo diciamo consapevoli che la strada è ancora lunga. La capacità di spesa sul Pnrr è stata notevole e ha fatto si che il pil regionale fosse addirittura più alto di quello nazionale.

Contemporaneamente, il patto sui fondi di coesione siglato lo scorso anno da Meloni e Occhiuto ha significato una notevole inversione di tendenza.

Lo Svimez ha certificato questo passo in avanti considerevole.

La considerazione complessiva verso la Calabria oggi è diversa rispetto a prima.

E l’azione regionale viene costantemente sostenuta a livello centrale. È stato così grazie al ministro Fitto, continua a essere così con il ministro Foti.

È presumibile che questi ulteriori 20 mesi porteranno altre opportunità alle imprese e alle famiglie calabresi.

C’è un buongoverno regionale e nazionale che agisce pur in presenza di condizioni oggettivamente non facili e che affronta le questioni dello sviluppo del territorio calabrese con un ‘attenzione mai vista prima.

*Vicecapogruppo Fdi Camera e Consigliere regionale Fdi Calabria

