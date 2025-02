Nascondeva 3,1 chilogrammi di marijuana in casa, 25enne arrestato nel Catanzarese

il fatto

CATANZARO I Carabinieri intervengono per sedare una lite e scoprono 3,1 chilogrammi di marijuana. E’ accaduto a Maida, centro in provincia di Catanzaro, dove i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri erano stati allertati per una lite nell’appartamento del giovane, ma quando sono giunti sul posto sono stati insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo e dal forte odore di stupefacente. I controlli hanno permesso di scoprire la droga che era contenuta in parte in buste di plastica termosaldata e in parte in recipienti di vetro. Dopo l’arresto il venticinquenne è stato posto ai domiciliari.

