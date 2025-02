Sinistra Italiana, lunedì il segretario nazionale Nicola Fratoianni a Reggio Calabria

l’incontro

REGGIO CALABRIA Lunedì 24 Febbraio il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e Parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni sarà a Reggio Calabria nel pomeriggio, per tenere alle ore 16 una conferenza stampa e subito dopo un’assemblea pubblica, un incontro con i cittadini di Reggio e della Provincia, con iscritti e simpatizzanti. La manifestazione si terrà al Cineteatro – Dopolavoro Ferroviario sito in Via Nino Bixio e si svilupperà in due momenti: la conferenza stampa nella quale, oltre ai temi generali e alla fase politica nella nostra Regione, che impegnerà il Segretario nazionale, il segretario regionale Fernando Pignataro presenterà le nuove significative adesioni in città e in tutto il territorio regionale a SI che testimoniano anche in Calabria e nella città metropolitana una crescita organizzativa del partito e del progetto politico dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Presente anche Mimmo Lucano

Alla conferenza parteciperà ed interverrà l’Eurodeputato di AVS e Sindaco di Riace Mimmo Lucano, per presentare “L’europeizzazione del modello Riace”, l’iniziativa politica nel Parlamento europeo di un nuovo sistema di accoglienza che faccia tesoro dell’esperienza del comune calabrese, lanciando da Reggio Calabria una campagna di adesione ad una battaglia di giustizia, solidarietà e umanità, nonché di un nuovo modo di affrontare il tema delle immigrazioni. Alle 17 inizia la manifestazione politica con l’incontro con la città e i militanti del Partito, il confronto con le forze politiche e sociali per lanciare, anche in vista del Congresso di Sinistra Italiana della Federazione Provinciale che si terrà il 1° Marzo, il percorso dell’Alternativa che porti al governo della Regione e delle città calabresi un’idea nuova, moderna e propositiva, che possa ridare una speranza alle cittadine e ai cittadini del nostro territorio di un futuro di sviluppo e scelte in direzione degli interessi generali, soprattutto nel rafforzamento dei diritti universali delle persone, affermando una forte discontinuità e un rinnovamento delle rappresentanze istituzionali.

