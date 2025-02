A CHIARE LETTERE | Lucano a rischio decadenza e le leggi ottuse e antidemocratiche – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20, la vicenda che riguarda il sindaco di Riace Mimmo Lucano, a rischio decadenza per la Legge Severino a causa della lieve condanna nel processo “Xenia” dopo la pronuncia della Cassazione. «Sarebbe davvero ridicolo -francamente – si evidenzia “A Chiare Lettere” – un epilogo di questo tipo. E sarebbe ormai il caso di rivedere certe leggi che si stanno rivelando sempre più anacronistiche e sempre più ottuse, come la Severino ma anche quella sugli scioglimenti dei Comuni per infiltrazioni mafiose, che colpisce indiscriminatamente buoni e cattivi».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato