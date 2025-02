Catanzaro, arriva l’app ufficiale pensata per i tifosi giallorossi

sport e tecnologia

CATANZARO L’Us Catanzaro 1929 ha annunciato il lancio della sua nuova app ufficiale, realizzata in collaborazione con Epico Play. Un’esperienza digitale innovativa e coinvolgente, pensata per tutti i tifosi giallorossi che vogliono rimanere sempre connessi con il mondo delle Aquile. Grazie alla nuova app, disponibile per dispositivi iOS e Android, i supporter potranno accedere a un universo di contenuti esclusivi e funzionalità interattive: si potrà essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Club con notizie in tempo reale, comunicati ufficiali e interviste esclusive, per non perdere nemmeno un dettaglio sul mondo giallorosso.

Sarà possibile seguire l’andamento della stagione con risultati e classifiche Live, aggiornati in diretta per essere sempre informati sulle performance delle Aquile. Durante le partite, si potrà vivere ogni emozione con il Live Match, che offrirà una cronaca testuale dettagliata e un riepilogo completo dell’incontro.

Inoltre saranno disponibili tutte le statistiche sui giocatori, con dati sempre aggiornati sulle prestazioni individuali e della squadra. E per rivivere i momenti più emozionanti, ci saranno a disposizione foto e video esclusivi, raccolti in un’unica piattaforma.

L’app non è solo informazione, ma anche divertimento e interazione. I tifosi potranno mettersi alla prova con quiz e sondaggi, votando il Mvp della partita. Potranno anche entrare in contatto diretto con i protagonisti giallorossi, inviando le loro domande.

E per chi vuole condividere la propria passione, c’è una grande opportunità: pubblicare foto e video direttamente sull’app, interagendo con la community dei tifosi.

«Siamo orgogliosi di affiancare Us Catanzaro 1929 nel suo percorso di evoluzione tecnologica. Us Catanzaro – afferma Mattia Baldassarre, Ceo & Founder di Epico Play – è una realtà molto importante, solida e in grande crescita. Per questo motivo abbiamo fornito alla squadra la nostra mobile app che sfruttando un numero sempre crescente di funzionalità le permetterà sia di raggiungere anche i fan più giovani offrendo loro un’esperienza interattiva sia di ottenere nuovo valore garantendole uno sviluppo continuo».

«Attualmente il mercato delle soluzioni digitali nello sport è ancorato ad un concetto statico e unidirezionale in contro tendenza con le esigenze dei tifosi. Abbiamo voluto ribaltare questo modello – conclude – rendendo il tifoso parte integrante della propria squadra del cuore».

«Siamo molto soddisfatti per aver avviato questa collaborazione con Epico Play, una realtà leader nel settore dell’innovazione digitale applicata al mondo dello sport. L’app sviluppata – afferma il direttore generale dell’US Catanzaro 1929, Paolo Morganti – rappresenta per noi un passo importante nel percorso di crescita e modernizzazione del club, offrendo ai nostri tifosi un’esperienza coinvolgente e interattiva. Il fan engagement è un elemento su cui puntiamo con determinazione per consolidare il rapporto con i nostri appassionati tifosi, permettendogli di vivere il mondo giallorosso in modo sempre più dinamico e immersivo. Crediamo che questa iniziativa – conclude il dg – possa rafforzare il senso di appartenenza alla squadra e contribuire a rendere ancora più speciale il legame tra il Catanzaro e la sua gente».