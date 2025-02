Assenteismo e auto blu, 22 vigili indagati a Vico Equense

DAL NAZIONALE

“Pluralità di episodi di assenteismo e di uso indebito di autovetture di servizio per fini privati”. E’ quanto ipotizzato dalla procura di Torre Annunziata (Napoli) nei confronti di alcuni poliziotti della Municipale di Vico Equense, in costiera sorrentina. I finanzieri della Stazione Navale di Napoli e della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro, emesso dalla procura oplontina, presso la sede del Comando della polizia municipale di Vico Equense. Sono state acquisite copie delle timbrature, delle scritture di servizio e dei registri ufficiali del Comando nonché hanno sequestrato tre telefoni cellulari e la memoria di un computer appartenenti al personale dei Caschi bianchi. Nel corso delle operazioni sono stati notificati 22 avvisi di garanzia ad altrettanti appartenenti al Comando di Polizia municipale di Vico Equense. L’operazione trae origine – si legge in una nota del procuratore Nunzio Fragliasso – da un servizio di polizia ambientale per la prevenzione e la repressione di reati di natura urbanistica e paesaggistica del mese di maggio 2023″.