IL LUTTO

Il Partito Democratico della Calabria esprime profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. «In questo momento di grande sofferenza, a nome di tutta la nostra comunità politica – dichiara il segretario regionale, il senatore Nicola Irto – ci stringiamo con rispetto e sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e ai loro cari, condividendo il dolore per una perdita così drammatica».

Mancuso: «Mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto»

«La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto lascia sgomenti e profondamente addolorati. Perdere un figlio è una prova straziante. In questo momento di dolore e smarrimento, interpretando anche i sentimenti di cordoglio dell’intero Consiglio regionale, mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta». Così Filippo Mancuso, commissario della Lega Calabria.

Furgiuele: «Non ci sono parole che possano alleviare un dolore simile»

«Addio a Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore simile. A lui e a tutta la famiglia, le più sentite condoglianze». Così il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

Noi Moderati: «Un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e lo amava»

«La terribile, tremenda e incredibile notizia della tragedia che ha investito la famiglia Occhiuto ci lascia sgomenti e privi di capacità di reazione. Non crediamo sia possibile immaginare quale e quanto sia il dolore che invade Mario, Roberto e tutta la famiglia, in questi momenti .Ci stringiamo intorno a loro con commozione e cordoglio e conseguenzialmente di concerto con i referenti nazionali annulliamo tutte le manifestazioni previste nel fine settimana su tutto il territorio regionale». Pino Galati, coordinatore regionale; Riccardo Rosa, coordinatore Cosenza;

Maurizio Vento, coordinatore Catanzaro; Maria Rosaria Nesci, coordinatore Vibo Valentia; Oreste Gualtieri, coordinatore Crotone; Nino Foti, coordinatore Reggio Calabria.

Galati: «Vicinanza e solidarietà alla famiglia Occhiuto»

«Apprendiamo con incredulità e sgomento della immane tragedia che ha colpito la famiglia Occhiuto per la tragica scomparsa del caro Francesco. La comunità politica di Noi Moderati si stringe con sentimenti di profonda fratellanza e cristiana solidarietà a Mario a Roberto e a tutti i familiari. A loro giungano le più sincere condoglianze a nome mio e di Noi Moderati». Così l’On. Giuseppe Galati,

Vice Presidente Nazionale Vicario.

M5S Calabria: «Sincera vicinanza al senatore Occhiuto»

«Esprimiamo sentite condoglianze e sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto per la perdita del caro figlio Francesco». Lo affermano in una nota tutti gli eletti, i portavoce ed i coordinatori provinciali del Movimento 5 stelle Calabria. «In questo momento di profondo dolore uniamo le nostre preghiere ed i nostri pensieri a quelli della famiglia Occhiuto».

Franz Caruso: «Momento di grande sconforto»

Profondo cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa del giovane Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. «È un momento di profondo dolore e tristezza. La perdita improvvisa del giovane Francesco ci proietta in una dimensione di grande sconforto. Abbraccio fraternamente Mario Occhiuto per l’immane tragedia che lo ha colpito così brutalmente e da padre, prima che da Sindaco, piango con lui». Così il Sindaco Franz Caruso, appena appreso della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo che anche lui, per ore, ha atteso in pronto soccorso sperando che si salvasse. «Davanti a tanto dolore e sofferenza non ci sono parole appropriate da poter pronunciare – ha proseguito Franz Caruso- Sono certo, però, di interpretare i sentimenti dell’intera comunità cosentina, che è attonita e smarrita, nell’ esprimere il profondo cordoglio della città di Cosenza a tutta la famiglia di Francesco, alla sua mamma ed al suo papà». «Davanti a tali tragedie, che non dovrebbero mai accadere – conclude il sindaco Franz Caruso – ci si sente veramente impotenti ed inutili. Con rispetto, in silenzio, insieme all’intera amministrazione comunale manifesto la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia Occhiuto».

Falcomatà: «Vicinanza da tutta la comunità reggina»

«A nome della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutta la comunità reggina esprimiamo sentimenti di vicinanza al senatore Mario Occhiuto, al Presidente Roberto Occhiuto, per il grave lutto familiare. Alla famiglia Occhiuto giunga il nostro più sentito cordoglio. Tutta la Calabria si stringe al loro dolore». Cosi in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Mazzuca: «Cosenza è attonita»

«La città di Cosenza è attonita e commossa per la tragica scomparsa di un suo giovane figlio. Francesco era un ragazzo buono e generoso, attento agli altri e molto amato dai suoi tanti amici e il suo ricordo resterà nel cuore dei molti che gli hanno voluto bene. A nome mio e dell’intero Consiglio Comunale di Cosenza esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza a Mario Occhiuto, già sindaco della nostra città, al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia in questo momento per loro terribile, stringendoli idealmente nell’abbraccio affettuoso di tutta la nostra comunità, Giuseppe Mazzuca».

Graziano (Azione): «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per voi e per Francesco»

«A Mario, a Roberto Occhiuto la nostra più sentita e profonda vicinanza in questo tristissimo momento per la perdita del caro Francesco. Siamo profondamente rattristati, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per voi e per Francesco». Così il Consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, interpretando il più diffuso sentimento di cordoglio del Partito che si stringe attorno a tutta la famiglia nella consapevolezza e nel rispetto del dolore.

Laghi: «Le mie più sincere condoglianze»

«La tragedia che ha colpito la famiglia Occhiuto lascia sgomenta una comunità intera, quella di Cosenza, che conosceva e amava il giovane Francesco ma è anche un dolore per qualunque genitore, che mai dovrebbe lasciare la mano del proprio figlio così presto. Sono state ore concitate quelle in cui tutti abbiamo sperato e pregato per il giovane figlio del senatore e già sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ma purtroppo nella notte la notizia della sua dipartita ha frantumato ogni speranza. Al padre e senatore Mario, al Presidente Roberto Occhiuto e all’intera famiglia di Francesco giungano le mie più sincere condoglianze». Così il Consigliere regionale e capogruppo di De Magistris Presidente in Consiglio, Ferdinando Laghi, sulla tragica scomparsa di Francesco Occhiuto.

Uil Calabria: «Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità»

«È con profonda tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia». È quanto si legge in una nota di Uil Calabria. «La perdita di un figlio è un evento tragico e incommensurabile, che lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità, stringendoci attorno alla famiglia Occhiuto con affetto e solidarietà. In questo momento difficile, auspichiamo che il senatore Mario Occhiuto e i suoi cari possano trovare conforto nel calore e nel sostegno delle persone a loro vicine».

Alberto Statti (Confagricoltura Calabria): «Profonda vicinanza»

«In questo momento di immane dolore esprimo a nome mio personale e dell’intera Confagricoltura Calabria i sentimenti di profonda vicinanza e cordoglio al senatore Mario Occhiuto, al Presidente Roberto Occhiuto ed alla loro famiglia.

La tragica scomparsa di un figlio è una prova il cui peso è inimmaginabile, davanti ad una tale, inconcepibile sofferenza è difficile esprimere parole che abbiano senso o siano opportune. Ci stringiamo alla famiglia Occhiuto con umana e fraterna vicinanza». Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria.

La vicinanza di Greco (Iv)

«Con sgomento e commozione apprendiamo della scomparsa tragica di Francesco, figlio del senatore Mario Occhiuto. È una notizia che ci riempie di dolore e ci lascia tutti senza parole. In un momento così difficile, Italia Viva Calabria esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto, colpita da un lutto tremendo». Così Filomena Greco, commissaria Italia Viva Calabria.

Il cordoglio di Daffinà

«La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del carissimo Mario e nipote del governatore, Roberto, persone a cui sono da sempre affettivamente legato, mi addolora e lascia in me, nella mia famiglia, nei miei collaboratori un senso di vuoto e di impotenza dinanzi all’esito ultimo del corso talvolta inspiegabile della esistenza terrena». Così il subcommissario alla Depurazione Tonino Daffinà. «Incredulo e sgomento –sottolinea Daffinà –esprimo, con un filo di voce, la mia vicinanza, ai genitori ed ai congiunti di questo straordinario giovane, animo dolce e buono, brillante dottorando in Psicologia, affinchè il ricordo e l’esempio di Francesco possano lenire il dolore che stanno vivendo in questi momenti terribili che segnano la fase del distacco dal mondo terreno. Momenti nei quali, è opportuno raccogliersi nel silenzio e nella preghiera, provando a lenire così una tragedia dalle proporzioni immani. Accompagnare i propri figli verso l’ultimo viaggio, d’altronde, è davvero la più difficile delle prove a cui una sorte ingiusta possa costringere un padre ed una madre. Sono certo, tuttavia, che Francesco darà ai suoi cari la forza per andare avanti, e a tutti noi, per superare quel senso di smarrimento e di incredulità dal quale siamo avvolti dall’infausta serata di ieri».

Il messaggio del rettore Cuda

«La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto, colpisce tutti noi profondamente. In questo momento di immenso dolore, giungano le nostre condoglianze e i sentimenti di cordoglio della comunità dell’Università Magna Graecia al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto». Lo scrive Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il cordoglio di FdI Calabria

Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria esprime «il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. Non ci sono parole capaci di dare conforto in questo momento di immenso dolore. Ci stringiamo con affetto al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia».

Fiorita: Catanzaro vicina alla famiglia Occhiuto

«La città di Catanzaro è vicina con sincero affetto al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutti i familiari per la tragica scomparsa del loro congiunto, Francesco Occhiuto. Una notizia tanto improvvisa quanto sconvolgente. Possiamo solo immaginare il loro immenso dolore per quella giovane vita spezzata e dunque vogliamo far giungere i nostri sentimenti di profondo cordoglio e le nostre più sentite condoglianze». Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

Il cordoglio di Lo Schiavo

«Di fronte a tragedie come questa, non esistono parole che possano alleviare un dolore così profondo e indescrivibile. Mi stringo con sincero cordoglio alla famiglia del giovane Francesco Occhiuto, prematuramente scomparso. Al padre Mario Occhiuto, allo zio Roberto e ai familiari tutti, giunga la mia più sentita vicinanza». Lo scrive il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo.

L’abbraccio di Forza Italia Calabria

«Forza Italia – scrive il coordinamento regionale di FI – è una famiglia ancor prima di essere un partito. Ci contraddistingue da sempre, come inculcatoci dal Presidente Berlusconi, la ferma volontà di essere uniti dai valori umani e dall’affetto più che dagli ideali politici. Nella gioia e nel dolore. Oggi è un giorno di dolore profondo per tutti noi, che ci stringiamo in un unico, grande, fraterno abbraccio al nostro amico Mario Occhiuto, colpito da una tragedia che si commenta da sola. Un fulmine a ciel sereno che squarcia l’azzurro dei nostri cuori. Il Coordinamento regionale della Calabria è tremendamente scosso dalla perdita di Francesco e, oggi più che mai, si compatta attorno a Mario, a Roberto per la perdita del nipote, ed a tutta la famiglia Occhiuto, nella totale certezza che ogni calabrese, forzista o no, farà lo stesso».

Il cordoglio di Guarascio

Eugenio Guarascio, in questo momento di indicibile dolore esprime «sentimenti di profonda commozione, vicinanza e affetto a Mario Occhiuto e all’intera famiglia per la scomparsa del giovane Francesco».

Il messaggio di Principe

«Caro Mario, la tragedia che ha colpito la Tua famiglia mi ha sconvolto ed addolorato. Non ci sono parole che possano lenire la sofferenza dei genitori per la perdita di un figlio. Ti sono sinceramente vicino e Ti abbraccio. Ti prego di estendere il mio cordoglio a Tua moglie, alla cui famiglia di origine sono molto legato». Lo scrive Sandro Principe.

Il messaggio di Lomonaco

«Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica morte di Francesco Occhiuto, un giovane di soli 30 anni, che ha prematuramente perso la vita. Questo doloroso evento colpisce non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità. Rinnovo la mia vicinanza alla famiglia Occhiuto e agli amici di Francesco in questo momento di grande dolore»: lo scrive Antonio Lomonaco, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

Il cordoglio di Unindustria

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, unitamente a tutti gli organismi direttivi, esprime «il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto per la drammatica e improvvisa scomparsa del figlio Francesco. Il mondo confindustriale tutto si stringe attorno al presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia in questo momento di sgomento e dolore».

Il messaggio di Talerico

«Oggi è il giorno del risveglio. Un brutto risveglio, poiché – scrive il consigliere regionale Antoello Talerico (FI) – la morte di un figlio è per un genitore un atto contro natura, ma lo è per ciascuno di noi a prescindere dal diretto coinvolgimento. Il dolore per una tale dipartita terrena è immenso, lacerante ed insopprimibile, poiché si viene saccheggiati della propria esistenza, anzi del senso della propria vita. Ti passa davanti ogni atto, ogni istante che hai dedicato alla persona cara o che avresti potuto dedicarle. Ti passa davanti la cruenta realtà di non poter più rivedere quegli occhi, quel sorriso, di non poter sentire più la voce di tuo figlio, di non poterlo più abbracciare. Chi purtroppo deve affrontare il dolore della perdita di un figlio vuole soltanto un abbraccio silenzioso, che non ha bisogno di parole e di disvelare perché sia successo. Al papà Mario ed alla mamma di Francesco dico davvero con affetto e sincera vicinanza che da oggi ed ogni giorno sapranno portare con loro il meraviglioso mondo di quel figlio che non c’è più, poiché questo lo renderà eterno, oltre la vita terrena ed ogni attimo di sua assenza si trasformerà in un atto di amore diffuso e, che sarà di esempio per chi in vita non ha la fortuna di cogliere l’essenza dell’amore verso un figlio o verso un genitore. Si dicono tante cose, quando qualcuno non c’è più. Un genitore anche se perde un figlio, continua a sentirlo accanto, non smette mai di pensarlo, di sognarlo, poiché la stessa inesorabile lontananza terrena lo rende profondamente vivo. Tutto questo è struggente, ma vero. Ci toglie il respiro. Si dice che un giorno ci rivedremo e che da quel giorno non ci lasceremo più. Al Papà ed alla mamma di Francesco consegno questo ultimo messaggio di speranza che ci consente di dare un senso alla vita, anche quando siamo costretti a celebrare un addio».

La vicinanza di Tassone

«La tragica scomparsa del figlio di Mario Occhiuto, Francesco, mi ha sconvolto. Le parole non leniscono il dolore. Solo la Fede può dare conforto ai genitori e ai familiari tutti di Francesco. Chi è padre avverte tutta la dimensione della perdita e si compenetra con il dolore immane dei genitori. Chi è amico personale da moltissimi anni del papà la partecipazione cristiana al Suo dolore è intensa. A Mario le espressioni del mio cordoglio e il rinnovato affetto. A Roberto la mia forte vicinanza. Storie di comune impegno civile vengono alla memoria in questo momento che deve essere di Fede e Speranza». Lo scrive Mario Tassone, segretario del Nuovo Cdu.