Taekwondo, successo della Calabria all’Insubria Cup di Busto Arsizio

il traguardo

Guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, la Taekwondo in Fiore rientra dalla X edizione dell’Insubria Cup di Busto Arsizio (Milano) con sei medaglie: tre d’argento e tre d’oro, tra cui quella di Ilaria Nicoletti (in foto d’archivio con il maestro Mancina, nda), campionessa italiana e vicecampionessa europea. La società di San Giovanni in Fiore (Cosenza) conferma di essere tra le migliori d’Italia nel taekwondo, piazzandosi all’ottavo posto nella classifica generale della competizione, tra le più importanti su scala nazionale.

Alla X edizione dell’Insubria Cup ha presenziato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (in foto all’evento insieme al presidente della Fita, Angelo Cito, nda), e hanno partecipato 158 società sportive provenienti da 18 regioni italiane e da quattro nazioni europee, in tutto con oltre mille atleti. Al 10° posto è arrivata un’altra società calabrese, la Hornets Taekwondo di Catanzaro, diretta dal maestro Michele Tedesco, con tre medaglie d’oro e due d’argento.

La Calabria, regione del taekwondoka Simone Alessio, due volte campione mondiale e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, continua dunque a crescere nel taekwondo, a formare giovani atleti con grandi ambizioni.

