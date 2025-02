Cosenza calcio, Massimiliano Alvini sempre più a rischio esonero

calcio serie b

COSENZA Dopo essere andato vicino all’esonero il 2 febbraio scorso (ricordate i contatti avviati con Cristiano Lucarelli e l’improvviso dietrofront della società silana?), il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini stavolta sembrerebbe davvero a un passo dall’addio alla panchina rossoblù. La partita persa contro il Palermo potrebbe essere l’ultima del tecnico toscano in riva al Crati. Nelle ultime ore, infatti, come scrive Gazzetta dello Sport, la società sembrerebbe aver allertato l’allenatore della Primavera del Cosenza Nicola Belmonte. A undici giornate dalla conclusione del campionato di serie B, la compagine silana occupa l’ultimo posto in classifica con ben otto punti di svantaggio dalla zona playout. Una situazione che sembra condannarla ad un finale negativo con il ritorno in serie C dopo sette anni di cadetteria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato