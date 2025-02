Operazione contro Cosa nostra, ordinanza per 19

la mafia siciliana

CATANIA Un’operazione antimafia dei Carabinieri del Ros contro Cosa nostra catanese è in corso nelle province di Catania e Siracusa. Il Raggruppamento operativo speciale dell’Arma sta eseguendo un provvedimento cautelare nei confronti di 19 indagati. Nei loro confronti è stata emessa un’ordinanza dal gip etneo, su richiesta della locale Procura distrettuale, che ipotizza a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico mafioso. Contestualmente alle misure cautelari, nell’ambito della stessa operazione denominata ‘Mercurio’, è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo di aziende e beni per un valore di 300mila euro. Il provvedimento è eseguito dal Ros con il supporto in fase esecutiva del Comando provinciale Carabinieri di Catania, dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e del XII nucleo elicotteri dell’Arma.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato