Sciopero del trasporto pubblico locale: disagi a macchia di leopardo

ROMA E’ in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato dall’Usb a libello nazionale «per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori 2024-2027».

A Milano le metropolitane, al momento, sono tutte aperte e in funzione, come confermato da Atm. A Torino, secondo i sindacati di base, l’adesione è tra il 65 e il 70%.

Regolare in mattinata la metropolitana, dove – informa l’azienda Gtt – «sono finiti i lavori di manutenzione straordinaria, in anticipo rispetto ai tempi previsti, e i treni hanno ripreso a circolare regolarmente».

Il trasporto pubblico urbano è garantito nelle fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15, quello extraurbano fino alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30.

A Bologna l’adesione è stimata intorno all’80%. Bus e servizi Tper non garantiti fino alle 16.30 e poi dalle 19.30 fino al termine del servizio. Un lunedì di disagi e di traffico congestionato in città.

A Roma, le metro A, B e B1 proseguono il loro servizio, con possibili riduzioni di corse, mentre la metro C ha fatto partire le ultime corse alle 8.30 per poi chiudere. La ferrotramvia Termini-Centocelle, ricorda l’azienda di Roma, è chiusa da giorni per lavori programmati (non c’è rapporto con lo sciopero), mentre per i trasporti di superficie sono possibili riduzioni di servizio.

A Napoli regolarmente in servizio la linea 1 e la linea 6 della metropolitana, così come le funicolari Montesanto, Centrale, Chiaia e Mergellina. Pochi i disagi per gli utenti dell’Anm. Lo sciopero proclamato dall’Usb provoca per ora solo una riduzione parziale per il servizio di tram, bus e filobus.

Oggi scioperano anche i dipendenti di Easyjet e Aeroitalia, con un’astensione prevista dalle 12 alle 16 che però potrebbe coinvolgere anche voli precedenti o successivi. (Ansa)

