Abbandono di rifiuti, il comune di Casali del Manco si costituisce parte civile nel processo

il caso

CASALI DEL MANCO I fatti risalgono a qualche mese addietro, quando il Comando di Polizia Locale di Casali del Manco, nel corso di normali verifiche sul territorio, accertò un conferimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi in in un terreno di proprietà del Comune, in prossimità della strada provinciale SP219 che collega Perito a Borgo Partenope,. Nel frattempo la Polizia Locale aveva interessato i colleghi della Polizia Provinciale subito al lavoro per approfondire le indagini e, dopo aver rintracciato il responsabile dello smaltimento abusivo, hanno inviato il materiale alla Procura della Repubblica di Cosenza. Il Pubblico Ministero ha ravvisato i presupposti per un rinvio a giudizio dell’autore dell’abbandono ed è, quindi, in corso un procedimento penale.

«L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno costituirsi parte civile per dare un segnale chiaro per future azioni di inquinamento ambientale nel nostro territorio», si legge in un post su Facebook. Il Comune è rappresentato dall’avvocato Sabrina Rondinelli. (redazione@corrierecal.it)