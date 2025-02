Aggressione ad una guardia giurata, assolto Pierpaolo Tormento

la sentenza

COSENZA Il tribunale di Catanzaro ha assolto Pierpaolo Tormento, 34enne, «perché il fatto non costituisce reato», accusato di aggressione e lesione perpetrata ai danni di una guardia giurata. Il cosentino si trova recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nei suoi confronti l’accusa aveva chiesto una condanna a 13 mesi, la tesi difensiva proposta dall’avvocato Mario Scarpelli ha convinto i giudici. Che oggi hanno letto il dispositivo di assoluzione. L’imputato è coinvolto nella recente operazione denominata “Open Gates” sui presunti illeciti nella gestione del carcere di Catanzaro. Nell’indagine condotta dalla Dda del capoluogo, erano emerse diverse falle nel sistema di gestione dell’istituto penitenziario tanto da essere definito un «hotel» per i detenuti. Tra i reati contestati concorso esterno in associazione a delinquere, falsità ideologica e corruzione. Secondo l’accusa, sarebbero stati agevolati due gruppi criminali che si erano formati all’interno del carcere e dediti, grazie anche al sostegno di alcuni agenti della polizia penitenziaria, a spacciare droga e far circolare telefonini e sim card. Tormento avrebbe ricoperto, secondo l’accusa, un ruolo di primo piano all’interno del penitenziario catanzarese. (f.b.)

