Tajani: «Serve una legge nazionale sul fine vita»

il commento

ROMA «Marina Berlusconi è un’amica, è un’imprenditrice, ha fatto un’intervista ad ampio raggio, ha parlato di tanti argomenti, posizioni legittime e posizioni liberali interessanti. Sulla questione dei diritti, quando si parla di matrimoni gay è una questione che riguarda la coscienza di ciascuno di noi. Quindi, nel nostro partito c’è sempre stata libertà di coscienza su questi argomenti, come è successo sul fine vita. Ecco, sul fine vita serve una legge nazionale, non tante leggi regionali, perché sennò poi non si capisce niente. Però noi siamo per la libertà di coscienza su questi argomenti, perché è giusto che sia così». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Giovanni Floris questa sera a diMartedì su La7.